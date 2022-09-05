На якутской телебашне включат подсветку в поддержку амурских тигров

Фото: Google maps

В Якутске на два дня включат особую подсветку в поддержку амурских тигров. На башне появится оранжевая «тигриная» расцветка, а также эмблема центра «Амурский тигр» и надпись «Тигров посчитали». В пресс-службе Дальневосточного РЦ рассказали, что посмотреть на подсветку можно будет с 5 по 7 сентября.

Подсветка появится параллельно с ходом ВЭФ-2022 во Владивостоке: на экономическом форуме, помимо прочего, проходит еще и второй международный форум по сохранению популяции тигров. Примечательно, что к акции также присоединится и Останкинская телебашня в Москве.

Отметим, что численность амурских тигров в России заметно выросла за последнее десятилетие. Еще в 2010 году на Дальнем Востоке насчитали лишь 390 взрослых тигров, но сейчас, вместе с котятами, их стало порядка 750.

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