Прогноз погоды в Якутске на вторник, 6 сентября

Фото: KP.RU

Днем 6 сентября в столице республики ожидается до плюс 17 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Ночью +4+6°, днем +15+17°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 14 градусов, ветер 2 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.