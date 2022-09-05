Житель Якутии заплатит более полумиллиона рублей за вырубку 60 лиственниц

Фото: Людмила Баркова

Житель Алдана должен возместить ущерб в 598 643 рубля за вырубку 60 лиственниц, говорится на сайте Верховного суда Якутии.

Виновный является руководителем общества с ограниченной ответственностью. Деревья срубили с 1 мая по 30 июля на территории Алданского лесничества.

Древесину первое время виновный хранил на складе в лесу, а позже сбыл.

Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор Алданского районного суда. Якутянина приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, он должен возместить ущерб почти в шестьсот тысяч рублей.

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