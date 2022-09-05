Старшеклассников Якутска, желающих стать предпринимателями, приглашают подать заявку на обучение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учеников 9-11 классов школ Якутска, желающих попробовать себя в сфере предпринимательской деятельности, приглашают подать заявку на преакселератор «Мой первый бизнес», сообщает пресс-служба окружной администрации города.

Всего организаторы проекта отберут 30 детей. Набор участников ведет Smart-библиотека.

Эти 30 участников пройдут двухэтапное обучение.

Первый этап — прохождение курса «Мой первый бизнес». Он включает пять блоков: командообразование, основы финансовой грамотности, целеполагание и тайм-менеджмент, психология бизнеса, самопрезентация и презентация проекта.

Второй этап — деловая игра «Мой стартап».

В течение двух дней команды будут работать над своим проектом. В конце они представят бизнес-план предполагаемому инвестору.

По итогам работы лучшая команда получит инвестирование и сможет запустить свой стартап.

Кто будет учить участников преакселератора и судить их работы

Партнерами проекта стали Международный институт менеджмента объединений предпринимательства, Торгово-промышленная палата Якутии.

Лекторами выступят предприниматели, работающие с масштабными проектами по всей стране, бизнес-психологи, игротехники. Отмечается, что эксперты курса — люди с колоссальным опытом в сфере предпринимательства и торговли.

Они будут консультировать школьников после первого тура и выберут лучший проект по итогам деловой игры.

Как подать заявку на преакселератор «Мой первый бизнес» в Якутске

Необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Заявки принимают с 5 по 19 сентября включительно.

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