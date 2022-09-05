В Мирнинском районе Якутии построят новый дата-центр

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В ходе VII Восточного экономического форума компания BitRiver заключила трехстороннее соглашение о строительстве дата-центра для энергоемких и блокчейн-вычислений в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отмечается, что этот проект окажет поддержку развитию высокотехнологичного рынка труда Якутии, поможет в становлении цифровой экономики и станет дополнительным источником налоговых поступлений в бюджет региона.

Документ подписали Игорь Рунец со стороны BitRiver, Афанасий Саввин со стороны Корпорации развития Якутии и Николай Дураев со стороны Якутской электросетевой компании.

Сейчас BitRiver плотно сотрудничает с Республикой Бурятия, на территории которой возводит несколько предприятий. К примеру, в поселке Мухоршибирь в активной стадии строительства находится новый дата-центр мощностью 100 МВт.

BitRiver — крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОДов) в Евразии, предоставляющий услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также предлагающий готовые решения для энергоемких вычислений, промышленного майнинга, операций с блокчейном и искусственным интеллектом.

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