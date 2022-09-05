На ВЭФ-2022 запустили в работу Сыллахский угольный разрез в Якутии

Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

В понедельник, 5 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дали старт работе Сыллахского угольного разреза в Нерюнгринском районе, сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня состоялось важное событие для угольной промышленности республики — запуск в работу Сыллахского угольного разреза», — написал он.

Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

Здесь построят железнодорожную станцию, обогатительную фабрику и другие объекты инфраструктуры. Всем этим, а также разработкой месторождения занимается компания «АнтрацитИнвестПроект».

Инвестор планирует вложить в месторождение 21 миллиард рублей.

Добывать же рассчитывают 6,5 миллиона тонн угля в год. После обогащения — около 4,5 миллиона тонн энергетических и коксующихся углей.

Обогащение полезных ископаемых — совокупность методов и процессов первичной обработки минерального сырья, имеющая своей целью отделение всех ценных минералов от пустой породы, а также взаимное разделение ценных минералов.

Восточный экономический форум — 2022 проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала Дальнего Востока России, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. В этом году форум организуют в седьмой раз.

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