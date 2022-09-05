В Якутии до конца 2023 года хотят модернизировать 40 почтовых отделений

Фото: Андрей СОРОКИН

В 2023 году в Якутии модернизируют 32 почтовых отделения, их оснастят новой мебелью и оборудованием, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Соответствующее соглашение 5 сентября подписал глава Якутии Айсен Николаев во время Восточного экономического форума. По его словам, соглашение позволит привести в нормативное состояние 40 отделений почтовой связи республики.

– Почтовые отделения станут не просто комфортными, но и позволят расширить спектр социальных услуг, которые оказываются в отделениях, - сказал Айсен Николаев.

Модернизация отделений почтовой связи будет произведена за счет федерального бюджета в рамках президентской программы по модернизации сельских отделений, собственных средств АО «Почта России» и за счет муниципальных бюджетов. Текущие помещения будут отремонтированы, а где-то возведут новые. А также там установят новое оборудование и мебель.

Кстати, почтальоны в Якутии уже не просто разносят корреспонденцию и посылки, но и помогают пенсионерам с решением бытовых вопросов. Такое новшество ввели в 11 районах республики с 1 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.