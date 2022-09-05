Якутский Музей мамонта планирует создать каталог с данными об ископаемых животных

Фото: ЯСИА

Музей мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) собирается создать электронный каталог с данными о наиболее интересных экспонатах ископаемых животных, найденных в Якутии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Анатолия Николаева.

По словам ректора, будет создан цифровой двойник музея, который позволит проводить исследования экспонатов, в том числе международные и совместные, не вывозя их никуда за пределы музея. В хранилище музея уже насчитывается более четырех тысяч экспонатов.

Завлабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов уточнил, что в каталоге будут цифровые данные об ископаемых животных с проведением 3D-сканирования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгеноскопии и других исследований.

Чепрасов объяснил, что экспонаты, несмотря на тщательное хранение в холодильных установках, все равно со временем портятся и разрушаются. Поэтому необходимо сохранить их цифровые копии. В каталог поместят информацию о самых уникальных палеонтологических объектах, обнаруженных на территории Якутии.

– В первую очередь это ископаемые животные с мягкими тканями, такие как малоляховский мамонт - он уже был подвергнут томографическим исследованиям, были отсканированы бивни и зубы нижней челюсти. Также обязательно войдут в каталог батагайский бизон, верхоянская лошадь, батагайский жеребенок Фуджи, мумии туматских щенков, омолойский лось и ряд других находок, которые еще не подвергались таким исследованиям, – отметил ученый.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.