В Якутск прилетела семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина

Фото: пресс-служба УФКиМС

Утром 5 сентября в Якутск прилетела семикратная чемпионка мира по шашкам, международный гроссмейстер Тамара Тансыккужина, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта.

Она будет участвовать во всероссийских соревнованиях по шашкам памяти Николая Кычкина. Это четвертый визит Тансыккужиной в столицу Якутии — ранее она трижды прилетала сюда на чемпионаты мира, где в двух из них стала чемпионкой.

Кроме того, помимо участия в турнире, она проведет матчевую встречу с местной чемпионкой мира Матреной Ноговицыной. Их игра будет транслироваться в прямом эфире на канале НВК «Саха».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.