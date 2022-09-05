Житель Ленского района Якутии ответит за нападение на полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В августе этого года в полицию позвонила жительница одного из домов по улице Строителей. Она рассказала, что ее пьяный знакомый нарушает общественный порядок на улице.

На место прибыл наряд сотрудников патрульно-постовой службы. Мужчина-дебошир отказался подчиняться законным требованиям полицейских и набросился на одного из них с кулаками. Его преступные действия были пресечены сотрудниками ППС.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу.

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