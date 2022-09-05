В Якутии выявили 645 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 5 сентября в Якутии выявили 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 682 человека, сообщает замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

Вчера зарегистрировали 663 заболевших ковидов, в столице республики — 323.

На понедельник наибольшее количество случаев зафиксировали в Якутске — 303. В Алданском районе — 33 случая, в Хангаласском — 31, в Усть-Алданском — 25, в Мегино-Кангаласском — 24, в Мирнинском — 22, в Намском — 21, в Верхневилюйском — 20, в Нюрбинском — 19, в Вилюйском, Амгинском — по 18, в Таттинском — 15, в Олекминском — 13, в Томпонском, Чурапчинском — по 12, в Ленском — 11, в Горном, Сунтарском — по восемь, в Нерюнгринском — семь, в Усть-Майском — шесть, в Абыйском, Кобяйском, Среднеколымском — по четыре, в Момском — три, в Верхнеколымском — два, в Анабарском, Усть-Янском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1312 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 515 424 теста.

За последние сутки в больницы госпитализировали 25 человек, или 3,9% от общего количества выявленных случаев. На данный момент лечение в больницах получают 5,3% больных, дома — 94,7%.

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