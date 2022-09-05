Жители Якутска смогут без пени оплатить задолженность в ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ»

Фото: yakutskecoseti.ru

С 5 сентября по 5 октября жители города Якутска смогут оплатить задолженность за услуги ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» без начисления пени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Любой потребитель, имеющий задолженность за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» по состоянию на 31 августа 2022 года, имеет право принять участие в этой акции.

Для этого необходимо полностью погасить имеющуюся просроченную задолженность за коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Если задолженность судебная, то ее нужно оплатить вместе с госпошлиной. И до 5 октября нужно продолжать делать это вовремя. Оплата принимается через терминал (пластиковыми картами) в офисе ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» и через онлайн-сервисы. Документ об оплате нужно предоставить в офис.

Вы можете произвести удаленную оплату через онлайн-сервисы «Сбербанк онлайн», «Алмазэргиэнбанк», «Банк ВТБ», «Кварплата плюс», портал «Электронное ЖКХ РС(Я)». Жители домов, обслуживаемых ООО УК «Прометей», могут оплатить через сайт ООО «РКЦ ЖКХ». Жители поселка Жатай — через сайт МУП РКЦ городского округа «Жатай» и в офисе ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ».

Офис ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» находится по адресу: Якутск, улица Орджоникидзе, 50 (вход со стороны улицы Октябрьская). Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.

Прием граждан осуществляется с обязательным соблюдением профилактических мер и применением средств индивидуальной защиты. Всю необходимую информацию уточняйте по номерам телефонов 31-90-51, 31-90-71.

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