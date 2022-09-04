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Происшествия4 сентября 2022 9:38

В Ленском и Мирном районах Якутии восстановлена размытая дождями дорога

Грунтовая дорога сильно пострадала из-за обильных дождей
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Минтранс Якутии

Фото: Минтранс Якутии

Дорожники восстановили ремонтируемый участок автодороги «Мухтуя», ранее пострадавший из-за дождевых осадков, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Фото: Минтранс Якутии

Фото: Минтранс Якутии

Движение автомашин было затруднено, так как вода размыла грунтовое покрытие и дорога превратилась в непроходимое болото. Дорожники провели работу по выравниванию дорожного полотна. Всего было задействовано 10 единиц дорожной техники.

Отмечается, что в настоящее время проезд по всему участку обеспечен, заторов нет. На автодороге организовано постоянное круглосуточное дежурство.

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