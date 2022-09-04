В Якутии на сутки перенесли рейс в Среднеколымск из-за размокшей взлетно-посадочной полосы

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3 сентября пассажиры рейса авиакомпании «Якутия» на воздушном судне Bombardier Q300 должны были полететь в Среднеколымск, но рейс не состоялся.

Как сообщает Минтранс Якутии, в аэропорту Среднеколымска размокла взлетно-посадочная полоса, поэтому рейс был отменен. Часть пассажиров перевезла 4 сентября авиакомпания «ИрАэро» на воздушном судне Ан-24, однако, для 13 человек мест не нашлось.

Министерство сообщает, что пассажирам, которым не хватило места, будут доставлены в Среднеколымск 7 сентября на рейсе авиакомпании «Якутия». Это объясняется тем, что 5 сентября в аэропорту Среднеколымска выходной день. Правда, не уточняется, почему людей нельзя перевезти 6-го сентября.

Кстати, самолету «ИрАэро» пришлось садиться в аэропорту Чокурдах для дозаправки воздушного судна. В самом аэропорту Среднеколымска топлива нет из-за низкого уровня воды в реке Колыма и трудностей с доставкой речным путем.

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