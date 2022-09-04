85 километров с факелом в руках. В Якутии состоялся патриотичный женский пробег «Факел Победы»

Фото: ЯСИА

3 сентября четыре якутянки преодолели расстояние в 85 километров, пробежав из Якутска в соседний город Покровск в рамках патриотического женского пробега «Факел Победы».

Об этом сообщает издание ЯСИА. Пробег был посвящен памяти воинов-якутян, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Участницы Виктория Баишева, Александра Митина, Анна Егорова и Валентина Доргуева пронесли факел, зажженный от Вечного огня в Якутске, по селам Хангаласского района до Покровска. Руководил проектом бегун-экстремал Дмитрий Горохов.

Всего им пришлось пробежать расстояние длиной в 85 километров, посетив еще три населенных пункта: Техтюр, Октемцы и Немюгю. Пробег начался утром, 3 сентября с Площади Победы в Якутске. А завершился он у мемориала «Курган Славы» на берегу реки Лена в городе Покровске.

По словам организатора Дмитрия Горохова, они не собираются останавливаться на достигнутом и планируют продолжить пробег дальше. Им предстоит пробежать еще 70 километров.

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