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Общество4 сентября 2022 1:15

Лжесотрудники Центробанка навязали жителям Мирнинского района кредитов на сумму более 1,5 миллиона рублей

Телефонные мошенники убедили их выполнить все указания
Ксения ГАБЫШЕВА
Лжесотрудники Центробанка навязали жителям Мирнинского района кредитов на сумму более 1,5 миллиона рублей

Лжесотрудники Центробанка навязали жителям Мирнинского района кредитов на сумму более 1,5 миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два жителя Мирнинского района ответили на звонки с незнакомых номеров и потеряли крупные суммы денег, сообщает отдел МВД России по Мирнинскому району.

22-летнему жителю Удачного якобы работник банка рассказал, что кто-то на его паспорт оформил крупный кредит. Для убедительности звонок был переведен на «специалиста Центробанка», который подтвердил слова об афере. Для отмены операции потерпевшего убедили взять встречный кредит и через банкомат перечислить деньги на «счет Центробанка». Молодой человек выполнил все указания и потерял 450 тысяч рублей.

Аналогичным образом мошенники сумели обмануть и 58-летнюю жительницу города Мирный. 3 дня потерпевшая общалась с лжесотрудниками банка, в итоге оформила несколько кредитов на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Это одна из распространенных мошеннических схем. О том, как злоумышленники обманывают якутян и как не попасться на их уловки, читайте в материале «КП – Якутия».

Полиция призывает настороженно относиться к любым незнакомым номерам.

«Все телефонные звонки от имени банков с информацией о попытках несанкционированного списания средств или оформления кредита без вашего ведома являются исключительно мошенническими», – напоминает отдел МВД России по Мирнинскому району.

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