Лжесотрудники Центробанка навязали жителям Мирнинского района кредитов на сумму более 1,5 миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два жителя Мирнинского района ответили на звонки с незнакомых номеров и потеряли крупные суммы денег, сообщает отдел МВД России по Мирнинскому району.

22-летнему жителю Удачного якобы работник банка рассказал, что кто-то на его паспорт оформил крупный кредит. Для убедительности звонок был переведен на «специалиста Центробанка», который подтвердил слова об афере. Для отмены операции потерпевшего убедили взять встречный кредит и через банкомат перечислить деньги на «счет Центробанка». Молодой человек выполнил все указания и потерял 450 тысяч рублей.

Аналогичным образом мошенники сумели обмануть и 58-летнюю жительницу города Мирный. 3 дня потерпевшая общалась с лжесотрудниками банка, в итоге оформила несколько кредитов на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Это одна из распространенных мошеннических схем. О том, как злоумышленники обманывают якутян и как не попасться на их уловки, читайте в материале «КП – Якутия».

Полиция призывает настороженно относиться к любым незнакомым номерам.

«Все телефонные звонки от имени банков с информацией о попытках несанкционированного списания средств или оформления кредита без вашего ведома являются исключительно мошенническими», – напоминает отдел МВД России по Мирнинскому району.

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