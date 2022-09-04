В Якутии выявлено 663 новых случая COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

На 4 сентября в Якутии зарегистрировано 663 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера региона Ольги Баалабкиной. Днем ранее оперштаб республики отчитывался о 678 случаях.

В Якутске обнаружено 323 случая, в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Алданском, Верхневилюйском, Намском районах — от 19 до 38 случаев, в Вилюйском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Горном, Нюрбинском, Таттинском, Сунтарском, Амгинском, Нерюнгринском, Томпонском, Кобяйском, Жиганском, Абыйском, Среднеколымском, Аллаиховском, Оленекском, Усть-Майском, Усть-Янском, Момском районах – от 1 до 18 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 2 804 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 514 112 тестов.

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