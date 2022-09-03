В Якутии 101-летнему ветерану войны вручили миллион рублей

Фото: газета «Үлэ күүһэ»

В Якутии вручили миллион рублей ветерану Великой отечественной войны Михаилу Дьячковскому. Ему уже 101 год – возрастной ветеран проживает в Горном улусе. Причем он – единственный оставшийся ветеран на весь район, отмечает газета «Үлэ күүһэ».

К Дьячковскому приехали лично глава Горного улуса Никита Андреев и военный комиссар Алексей Бадлуев. Они поздравили ветерана с днем окончания Второй мировой.

Помимо поздравлений, Дьячковскому подарили сертификат на «Премию главы», с помощью которого он сможет получить миллион рублей.

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