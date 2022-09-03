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Общество3 сентября 2022 7:26

В аэропорту Якутска торжественно встретили первый рейс «России» из Красноярска

Якутяне смогут летать в Красноярск дважды в неделю
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: yks.aero

Фото: yks.aero

В аэропорту Якутска прошла торжественная встреча первого рейса АК «Россия». Рейс прилетел из Красноярска, и вскоре якутяне смогут на регулярной основе летать в Красноярский край и обратно. Перевозки будут осуществляться самолетами Boeing 737-800.

Самолет, по традиции, встретили водной аркой: пожарные машины построились по обе стороны от полосы и пустили воду из брандспойтов, под которыми проехал самолет. Это старая летная традиция – так во всех аэропортах встречают первый самолет нового рейса.

«Рейсы по маршруту Красноярск – Якутск – Красноярск в текущем сезоне будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и субботам. Продажа авиабилетов на данном направлении осуществляется на сайте Аэрофлота», – добавили в пресс-службе аэропорта.