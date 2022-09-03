В Якутске пройдет детская гонка на беговелах

Фото: yakutskcity.ru

В Якутске завтра, 4 сентября, пройдут гонки на беговелах среди детей. Соревнования приурочены ко Дню велоспорта. Участвовать в заезде смогут дети от 2 до 5 лет.

– Мероприятие направлено на профилактику травматизма юных велосипедистов, а также прививание культуры ношения защитной экипировки, – отметили организаторы.

Соревнование пройдет в рамках велодня, который состоится в Якутске. Маленьких гонщиков наградят дипломами и памятными призами.

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