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Общество3 сентября 2022 6:25

В Якутске пройдет детская гонка на беговелах

Соревноваться будут самые маленькие участники - от 2 до 5 лет
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: yakutskcity.ru

Фото: yakutskcity.ru

В Якутске завтра, 4 сентября, пройдут гонки на беговелах среди детей. Соревнования приурочены ко Дню велоспорта. Участвовать в заезде смогут дети от 2 до 5 лет.

– Мероприятие направлено на профилактику травматизма юных велосипедистов, а также прививание культуры ношения защитной экипировки, – отметили организаторы.

Соревнование пройдет в рамках велодня, который состоится в Якутске. Маленьких гонщиков наградят дипломами и памятными призами.

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