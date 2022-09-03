В Якутске 3 сентября пройдет «Диктант Победы»

Фото: ЯСИА

3 сентября во всех регионах страны состоится историческая акция «Диктант Победы», сообщают организаторы.

Отмечается, что диктант можно написать онлайн или на одной из площадок. При этом, абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов, могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Председатель общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» Саргылана Неустроева отметила, что главная цель «Диктанта Победы» – повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи».

В этом году диктант можно сдать на684 основных площадках и 27 резервных. В Якутске акция начнётся в 15:00.

Выбрать удобную площадку можно на сайте диктанта: https://диктантпобеды.рф/region/14. В диктант включены два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы связаны с Великой отечественной войной.

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