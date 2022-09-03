В Оймяконском районе Якутии в ДТП погиб 15-летний подросток

Фото: УГИБДД по Якутии

2 сентября около 7 часов утра на автомобильной дороге местного значения между сёлами Томтор и Оймякон произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

Установлено, что 20-летний водитель мотоцикла марки «Stels» не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось. Его друг, сидевший на заднем сиденье, получил тяжелые травмы головы и был доставлен в местную больницу, где вскоре, не приходя в сознание, скончался.

Сам водитель не пострадал, хотя, как и его погибший товарищ, был без шлема и средств защиты. Прав на управление мотоцикла он не имеет. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.

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