В Якутии выявлено 678 новых случаев COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 3 сентября на территории Якутии выявлено 678 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной.

Больше всего заболевших в Якутске – 372 случая. Также наблюдается рост заболевших в районах. В 27 районах число заболевших от 39 до двух случаев.

За последние сутки госпитализировано 36 человек, а выздоровело 695 человек.

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