В Удачном, где из-за пожара более 11 тысяч человек лишились электроэнергии, восстановили электроснабжение

Фото: администрация района

В городе Удачный Мирнинского района полностью восстановили электроснабжение, сообщает пресс-служба МинЖКХ Якутии.

На данный момент все потребители и социально-значимые объекты запитаны по постоянной схеме. На данный момент продолжаются восстановительные работы на линиях связи.

Напомним, что 1 сентября около 20:17 на коллекторе Удачном возник пожар за подстанцией «Авангардная». В результате электроэнергии лишились более 11 тысяч человек и социальные объекты.

Через 3,5 часа электроснабжение было частично восстановлено, но под ограничением оставались 8 524 человек и 5 социально-значимых объектов: 2 школы и 3 детсада. Занятия в школах и садах были отменены, а также были проблемы со стационарной и сотовой связью. Из Мирного в Удачный выехала бригада с необходимыми материалами для восстановления ВОЛС.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение восстановить электроснабжение к 19:00.

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