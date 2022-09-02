Двое якутян стали жертвами аферистов

Фото: МВД Якутии

В Якутии еще двое граждан попались на удочку мошенников. Их жертвами стали не пенсионеры, а вполне молодные и сознательные люди: 31-летний мужчина и 49-летняя женщина.

В первом случае мужчина хотел помочь другу с продажей скрипки на сайте объявлений. Вскоре с ним связался потенциальный «покупатель»: он сказал, что переведет деньги, и попросил продиктовать смс-код, чтобы оплата якобы прошла. Когда мужчина сообщил ему код, с карты списались 65 тысяч рублей.

Женщина же попалась на уловку взломщиков страниц в соцсетях: ей написала знакомая и попросила денег на срочную операцию сыну. Разумеется, от ее лица писали мошенники, а никакому сыну операция не была нужна. Итог – минус 94 тысячи рублей со счета.

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