На Якутском газоперерабатывающем заводе запустили новую газификационную установку

Фото: правительство Якутии

Сегодня в честь 55-летия газификации Якутии на Якутском газоперерабатывающем заводе запустили новую установку. Таким образом власти завершили модернизацию предприятия, которая длилась с 2019 года.

«За это время были построены новые объекты технологического процесса поставки газа населению Центральной и Заречной группы районов. Это и строительство новой газораспределительной станции, появление нового пункта налива сжиженного углеводородного газа и газофракционной установки», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Новый комплекс повысит надежность подачи газа в дома: газ будет проходить дополнительную осушку перед поставкой потребителям. Само производство газа будет увеличено вдвое, до 14 тысяч тонн.

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