В Якутии нашли пенсионерку, которая пять дней блуждала в лесу

Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии нашли заблудившуюся в Ленском районе женщину. 70-летняя якутянка вышла в лес еще 28 августа, по грибы, вместе с родственниками. Однако во время сбора она отбилась от своих, и до сегодняшнего дня блуждала по лесу.

Спасатели вместе с родственниками и волонтерами прочесывали местность: осматривали берега с лодки, запускали беспилотники. В итоге одна из групп спасателей нашла женщина, причем недалеко от того места, где она, «в пылу тихой охоты», отбилась от родственников.

Женщина немного замерзла, но в целом была в удовлетворительном состоянии – даже не выпустила из рук котомку для грибов. Спасатели отметили, что поиски были бы значительно проще, будь у женщины с собой телефон.

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