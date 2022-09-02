Прогноз погоды в Якутске на субботу, 3 сентября

Фото: KP.RU

Днем 3 сентября в Якутске температура воздуха составит до 12 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью +1+3°, при прояснении заморозки до -1°. Днем +10+12°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в столице республики зафиксировали плюс восемь градусов, южный ветер 1 м/с.

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