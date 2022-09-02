Удача для филателистов. В Якутске состоялось историческое гашение юбилейных открыток

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

2 сентября в Якутске в торжественной обстановке состоялось специальное гашение юбилейных открыток, сообщает пресс-служба мэрии города.

В мероприятии приняли участие коллекционеры, филателисты, филокартисты, общественность города Якутска.

На открытки, разработанные мэрией Якутска и Почтой России, поставили календарный оттиск специального почтового штемпеля.

Специальный штемпель выпущен Почтой России к 390-летию основания города Якутска и на его оттиске изображен якутский острог и дата гашения — 02.09.22.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Заместитель министра инноваций Якутии Андрей Суслов назвал это мероприятие историческим событием.

«Уверен, что эти открытки не только пополнят фонд коллекционеров, но и разлетятся по всему нашему крупному региону, стране и миру», — подчеркнул замминистра.

На открытках мэрия Якутска изобразила узнаваемые места города — будущую площадь Ленина и Талое озеро, которое стало излюбленным общественным пространством для культурного отдыха. Открытки выпущены тиражом 2000 экземпляров.

Отмечается, что почтовые знаки, погашенные специальным почтовым штемпелем, приобретают филателистическую и культурную ценность. Они становятся памятным подарком ценителям истории и коллекционерам.

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