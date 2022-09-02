Более 200 обманутых дольщиков в Якутске обретут долгожданное жилье в конце этого года и в 2023 году

Фото: t.me/kirill_bychkov_yakutia

Вице-премьер Якутии Кирилл Бычков ознакомился с ходом работ на двух долгостроях: на улице Автодорожная и в микрорайоне «Ильинка». Перед зампредом правительства республики подрядчики отчитались о том, что серьезных проблем в строительстве нет.

Фото: t.me/kirill_bychkov_yakutia

«Благодаря тому, что Якутия одной из первых подписала соглашение с федеральным фондом по работе с обманутыми дольщиками, мы смогли в короткие сроки пройти все необходимые процедуры и получить возможность достроить дома с федеральным финансированием», – написал Кирилл Бычков в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что объекты будут сданы в установленные сроки, после чего более 200 обманутых дольщиков обретут свое долгожданное жилье.

Дом на улице Автодорожная должен был быть введен в 2016 году

Компания «Монолит Строй» должна была сдать 16-этажный многоквартирный дом по улице Автодорожная в декабре 2016 года, но в 2017 году неоконченное строительство было приостановлено.

В 2018 году строительную организацию признали банкротом, а в 2020 году суд приговорил руководителя «Монолит-Строй» к 3 годам лишения свободы. По данным пресс-служба прокуратуры Якутии, подсудимый с 2014 по 2018 года потратил около 100 миллионов рублей, полученных от участников долевого строительства, на погашения кредитов подконтрольных ему организаций.

В феврале 2021 Арбитражный суд Якутии передал Республиканскому фонду защиты прав дольщиков права на земельный участок и объект незавершенного строительства.

Фото: t.me/kirill_bychkov_yakutia

В августе 2022 года госэкспертиза одобрила смету строительства второй очереди объекта в размере 824,9 миллиона рублей. А это же время было подписан договор генподряда с ООО «Строй-Индустрия».

«Заключены договора технологического присоединения к инженерным сетям, проведены инженерные изыскания и обследование объекта, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительство», – отмечается на сайте фонда.

Согласно утвержденному графику, строительно-монтажные работы будут завершены в 4 квартале 2023 года. В следующем году 166 дольщиков получат ключи от своих квартир.

Долгострои в микрорайоне «Ильинка»

В микрорайоне «Ильинка» (улица Воинская) два блока 32-квартирного дома строила компания «Черов и К». В 2019 году застройщик был признан банкротом, и завершение работ также доверили Республиканскому фонду защиты прав дольщиков.

Фото: t.me/kirill_bychkov_yakutia

В конце августа фонд сообщил, что на обоих объектах на Воинской строители занимаются усилением несущих конструкций цокольного перекрытия. В ближайшее время подрядчик должен приступить к возведению наружных и внутренних стен. АО «Водоканал» начал технологическое присоединение объектов к сетям водоотведения.

Сдача блока Г-1 запланирована на 4 квартал 2022 года, блока Г-2 – на 3 квартал 2023 года. В следующем году начнется строительство оставшихся блоков Г-3 и Г-4, указано на сайте фонда.

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