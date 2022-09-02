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1 сентября на 16-м километре Покровского тракта в Якутске произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Сообщение о возгорании поступило в 23:01. На место выехали 12 человек и три пожарные машины.

На момент прибытия пожарных пламя уже вовсю пожирало дом. В результате жилище повреждено по всей площади — 42 кв. метра. Огнеборцам удалось спасти гараж и автомобиль. Пострадавших нет.

Предположительно, домик загорелся из-за того, что кто-то не сумел правильно растопить печку. Виновник и размер ущерба устанавливаются.

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