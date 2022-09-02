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Происшествия2 сентября 2022 3:51

Любитель пьяной езды в Якутске получил реальный срок

Житель Якутска садился за руль даже после лишения прав
Ксения ГАБЫШЕВА
Житель Якутска садился за руль даже после лишения прав

Житель Якутска садился за руль даже после лишения прав

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Злостный нарушитель ПДД пытался смягчить свое наказание за пьяную езду, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

28-летний житель Якутска любил гонять на своей машине в подвыпившем состоянии. За это его лишили водительских прав. Но это не остановило молодого человека от его незаконной привычки.

2 января 2022 года в 3 часа ночи он вышел из своего дома на улице Пионерская и вновь сел за руль в пьяном виде, чтобы доехать до магазина. Его очередная пьяная поездка длилась недолго, на Хатын-Юряхском кольце его заметили полицейские.

За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина, который уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное преступление, был признан виновным по части второй статьи 264.1. С учетом неотбытого срока, Якутский городской суд лишил злоумышленника права управления автомобилем на 5,5 лет, а также лишил свободы на 1,5 года в колонии-поселении.

С этим решением осужденный не согласился и попытался смягчить наказание через Верховный суд Якутии. При это он своей жалобе он не оспаривал свою виновность.

«Апелляционная коллегия, изучив материалы уголовного дела, пришла к выводу, что ранее суд уже предоставлял осужденному шанс на исправление, которым он не воспользовался, и считает, что его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества», – информирует пресс-служба Верховного суда Якутии.

Жалоба осужденного не удовлетворена. Приговор первой инстанции признан законным и оставлен без изменения.

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