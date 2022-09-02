Любитель пьяной езды в Якутске получил реальный срок

Житель Якутска садился за руль даже после лишения прав Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Злостный нарушитель ПДД пытался смягчить свое наказание за пьяную езду, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

28-летний житель Якутска любил гонять на своей машине в подвыпившем состоянии. За это его лишили водительских прав. Но это не остановило молодого человека от его незаконной привычки.

2 января 2022 года в 3 часа ночи он вышел из своего дома на улице Пионерская и вновь сел за руль в пьяном виде, чтобы доехать до магазина. Его очередная пьяная поездка длилась недолго, на Хатын-Юряхском кольце его заметили полицейские.

За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчина, который уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное преступление, был признан виновным по части второй статьи 264.1. С учетом неотбытого срока, Якутский городской суд лишил злоумышленника права управления автомобилем на 5,5 лет, а также лишил свободы на 1,5 года в колонии-поселении.

С этим решением осужденный не согласился и попытался смягчить наказание через Верховный суд Якутии. При это он своей жалобе он не оспаривал свою виновность.

«Апелляционная коллегия, изучив материалы уголовного дела, пришла к выводу, что ранее суд уже предоставлял осужденному шанс на исправление, которым он не воспользовался, и считает, что его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества», – информирует пресс-служба Верховного суда Якутии.

Жалоба осужденного не удовлетворена. Приговор первой инстанции признан законным и оставлен без изменения.

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