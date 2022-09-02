Полицейские изъяли больше 309 литров алкоголя из трех магазинов Якутска

Фото: МУ МВД "Якутское"

Во время рейда участковые отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» выявили незаконную продажу алкоголя в продуктовых магазинах на улицн Курнатовского и в микрорайоне Марха.

В трех магазинах Якутска продавали спиртное после 20:00 часов. За незаконную продажу составлены административные протоколы по статьям 14.2 и 14.17.1 КоАП РФ. Полицейские изъяли более 309 литров алкогольной продукции.

Рейды по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжатся.

Фото: МУ МВД "Якутское"

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.