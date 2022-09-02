Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Среднеколымском районе на главного и ведущего бухгалтеров управления социальной защиты населения и труда возбудили уголовное дело о присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как пишут правоохранители, в феврале 2022 года они, сговорившись, внесли ложные сведения в платежное поручение об оплате проезда к месту отдыха и обратно.

Таким образом они незаконно получили 250 тысяч рублей.

Нарушение выявили в ходе проверки, проведенной прокуратурой района.

На нечестных бухгалтеров управления соцзащиты возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

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