Пенсионерке из Нерюнгри грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы за фиктивную прописку иностранцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

61-летняя жительница Нерюнгри прописала в своей квартире троих иностранных граждан за денежное вознаграждение. Этот факт выявили участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

Иностранцы, пожелавшие незаконным путем получить прописку в Нерюнгри, фактически по месту регистрации не проживали. За прописку они заплатили хозяйке квартиры 2 тысячи рублей.

Заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.