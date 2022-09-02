Пенсионерке из Нерюнгри грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы за фиктивную прописку иностранцев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
61-летняя жительница Нерюнгри прописала в своей квартире троих иностранных граждан за денежное вознаграждение. Этот факт выявили участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Нерюнгринскому району.
Иностранцы, пожелавшие незаконным путем получить прописку в Нерюнгри, фактически по месту регистрации не проживали. За прописку они заплатили хозяйке квартиры 2 тысячи рублей.
Заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.
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