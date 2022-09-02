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Общество2 сентября 2022 1:13

Пенсионерке из Нерюнгри грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы за фиктивную прописку иностранцев

Женщина прописала трех иностранцев за 2 тысячи рублей
Ксения ГАБЫШЕВА
Пенсионерке из Нерюнгри грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы за фиктивную прописку иностранцев

Пенсионерке из Нерюнгри грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы за фиктивную прописку иностранцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

61-летняя жительница Нерюнгри прописала в своей квартире троих иностранных граждан за денежное вознаграждение. Этот факт выявили участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

Иностранцы, пожелавшие незаконным путем получить прописку в Нерюнгри, фактически по месту регистрации не проживали. За прописку они заплатили хозяйке квартиры 2 тысячи рублей.

Заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

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