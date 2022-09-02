За сутки число новых случаев COVID-19 в Якутии выросло до 689 Фото: Олег ЗОЛОТО

На 2 сентября в Якутии зарегистрировано 689 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитался о 673 случаях COVID-19.

В Якутске обнаружено 418 случаев, в Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Верхневилюйском районах – от 19 до 40 случаев, в Сунтарском, Усть-Алданском, Алданском, Вилюйском, Горном, Намском, Томпонском, Чурапчинском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Верхоянском, Таттинском, Ленском, Среднеколымском, Оймяконском, Усть-Янском, Аллаиховском, Момском, Оленекском районах – от 2 случая до 15 случаев.

За сутки лаборатории Якутии проведено 4 097 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 507 687 тестов.

За последние сутки госпитализировано 33 человека, выздоровели 723 человека.

Первым компонентом привиты 664 744 человека, или 92,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 179 054 человека, или 71,4% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Мегино- Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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