В Якутии погибла 12-летняя девочка

Село Аргахтах, где произошла трагедия. Фото: ЯСИА

В маленьком селе Аргахтах Среднеколымского района 30 августа произошла трагедия.

Как стало известно редакции, в этот день погибла 12-летняя девочка. Редакция не раскрывает подробности ее гибели, это еще предстоит установить компетентным органам. Однако, есть предположение, что подросток мог свести счеты с жизнью. Хотя предсмертной записки она не оставила.

Пока неизвестно, заведено ли уголовное дело. Но из Якутска уже вылетели сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Также народный депутат Якутии Сахамин Афанасьев, представляющий группу северных районов, куда входит и Среднеколымский район, принес свои соболезнования. Об этом он сообщил телеграм-каналу «V Якутии.ру».

– Приношу глубокие соболезнования родным и близким ребенка по трагедии, случившейся в селе Аргахтах. Все обстоятельства случившегося устанавливают представители правоохранительных органов.

Аргахтах – сельский населённый пункт на территории Среднеколымского района Якутии, центр Алазейского наслега. Расположен на реке Алазея в 110 км к северу от Среднеколымска, с которым связан зимником. Население 469 человек.

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