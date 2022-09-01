В Якутске потушили пожар в двухэтажном жилом доме

Фото: МЧС Якутии

В Якутске пожарные потушили возгорание в деревянном двухэтажном доме. ЧП произошло на Заводской, около двух часов дня. На тушение пожара выехало сразу полсотни человек и 10 пожарных машин.

К моменту прибытия пожарных дым валил со второго этажа. Сотрудникам МЧС удалось спасти жилище, хотя этаж заметно выгорел, была повреждена мебель. Также удалось спасти жильца, который находился в здании в момент ЧП.

«Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в квартире, виновное лицо и ущерб устанавливаются», – добавили в ведомстве.

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