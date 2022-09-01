В Якутии из магазина изъяли 100 литров выпивки за торговлю алкоголем ночью

Фото: МВД Якутии

В Якутии полиция изъяла у магазина 106 литров алкоголя – все из-за торговли спиртным по ночам. Незаконными делами промышлял продуктовый ларек на Вилюйском тракте в Якутске. Продавщица торговала выпивкой вечером и ночью, хотя это запрещено делать после 8 вечера.

На владельца магазина составили административный протокол: он не просто лишился крупной партии выпивки, но еще и обязан выплатить штраф. Сумма, кстати, серьезная – от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что рейд прошел в ходе мероприятия полиции «Профилактика». В МВД предупредили, что выезды по магазинам продолжатся и дальше.

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