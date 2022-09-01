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Общество1 сентября 2022 8:24

Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 2 сентября

Днем 2 сентября в Якутске ожидается небольшой дождь
Мария МАКАРОВА
Фото: t.me/photo_yakutsk

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 2 сентября в столице республики температура воздуха достигнет плюс 11 градусов, сообщают синоптики Якутского УГМС.

«Небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный 2-5 м/с, днем западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +1+3°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 9 градусов, ветер 2 м/с.

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