Фотофакт: 14-летний дважды стобалльник ЕГЭ из Якутии Назар Павлов идет в МГУ на свою первую пару

Фото: SakhaDay

Выпускник Технического лицея имени Алексеевой в Якутске, дважды стобалльник ЕГЭ и теперь уже 14-летний студент МГУ Назар Павлов сегодня, 1 сентября, пошел на свою первую пару.

Фотографию опубликовало в своем телеграм-канале издание SakhaDay.

Фото: SakhaDay

Напомним, Назар выбрал химический факультет. В этом году он получил максимальные баллы на ЕГЭ по химии и математике.

Фото: SakhaDay

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