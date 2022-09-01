Четыре якутских борца выступят на чемпионате мира по вольной борьбе

Фото: sportyakutia.ru

Четыре якутских легионера вольного стиля в составах четырех разных стран примут участие в предстоящем чемпионате мира в Белграде, сообщает «Спорт Якутии».

Заявки национальных сборных опубликовала на своем сайте международная федерация «Объединенный мир борьбы».

В чемпионате мира примут участие Владимир Егоров (57 кг) — за Македонию, Георгий Окороков (57 кг) — за Австралию, Эдуард Григорьев (61 кг) — за Польшу, Николай Охлопков (61 кг) — за Румынию.

Чемпион Европы этого года Владимир Егоров занимает пятую позицию в мировой классификации, а двукратный призер чемпионатов Европы Эдуард Григорьев также находится на пятой строчке. При этом для Георгия Окорокова предстоящий мировой чемпионат станет дебютным в составе Австралии.

К сожалению, на ЧМ-2022 в Белграде не будут допущены из-за санкций сборные команды России и Белоруссии. В составе белорусской команды готовы были выступить в чемпионате Арыйаан Тютрин, Андрей Бекренев и Ньургун Скрябин.

Чемпионат мира по вольной борьбе состоится в столице Сербии 10-14 сентября.

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