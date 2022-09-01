В Якутске открылся новый детский сад «Северная сказка»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Новопортовском микрорайоне Гагаринского округа Якутска 1 сентября торжественно открыли новый детский сад «Северная сказка», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Горожан с открытием детского поздравил глава Якутии Айсен Николаев и отметил, что в этом году в целом по республике планируется построить 15 зданий школ и 6 детских садов.

Трехэтажное здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров возведено в рамках нацпроекта «Демография». Общая стоимость объекта составляет 243,9 миллиона рублей, из них федеральные средства — 132,9 миллиона рублей, средства госбюджета Якутии — 110,9 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Детский сад оснащен всем необходимым современным оборудованием. Имеются зал хореографии, музыкальный и физкультурный залы, прогулочная веранда, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и для занятий по робототехнике. В школе есть современный медицинский блок с прививочным кабинетом. В каждой группе садика установлена интерактивная доска, телевизор, компьютер и цветной принтер.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Во дворе сада оборудованы 12 игровых площадок для каждой группы. Все они оборудованы навесами, песочницами, детскими игровыми комплексами. Также обустроены спортивная площадка и парковка. По словам заведующей детского сада Нюргустаны Мордовской, новый детский сад примет 280 детей с 2 лет до 7 лет, будет функционировать 12 групп, из них 5 с якутским языком обучения.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В ближайшем будущем в Новопортовском районе Якутска начнется строительство школы на 1200 мест.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Новопортовской район города является самым быстрорастущим в столице республики. В ближайшем будущем здесь начнётся строительство школы на 1200 мест.

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