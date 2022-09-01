Глава Якутии Айсен Николаев поздравил школьников и студентов республики с Днем знаний

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев традиционно поздравил всех причастных ко Дню знаний с этим праздником.

Он рассказал, что в год 100-летия Якутии более 16 тысяч маленьких якутян переступят порог первого класса. А более 8 тысяч молодых людей начнут осваивать профессию в учебных заведениях среднего профессионального образования региона

«Для 7865 учеников 11 класса наступает ответственное время итоговых экзаменов. У всех школьников, студентов продолжается увлекательный путь к новым вершинам», — добавил глава.

За последние годы в Якутии появилось 36 новых школ и 66 детских садов. В этом году планируется ввод еще 15 школ и 7 детсадов. Идет капитальный ремонт и оснащение 58 школ в 24 районах и в городе Якутске. В районах открыты 207 Центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», 238 школ оснащены современным оборудованием и техникой.

«Дорогие школьники, студенты! Учитесь с удовольствием и всегда помните о том, что образование – это один из главных составляющих жизненного успеха человека! А родная республика поможет вам в этом. <...> Уверен, мы совместными усилиями к 2024 году войдем в ТОП-15 регионов страны по качеству образования», — резюмировал Айсен Николаев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.