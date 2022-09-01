Житель Якутска пытался купить водительские права у мошенников и стал фигурантом уголовного дела

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40летний житель Якутска предстанет перед судом за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как считает следствие, в феврале 2021 года он пытался сдать экзамен на получение водительского удостоверения, но не получилось. Об этом он рассказал своей знакомой, которая смекнула, что может на этом поживиться.

Злоумышленница сообщила мужчине, что у нее есть знакомый сотрудник в госавтоинспекции, который за 35 тысяч рублей может оформить водительское удостоверение без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Мужчина воодушевился и перевел деньги, но оказалось, что это был не сотрудник ГИБДД, а его деньги забрала себе знакомая. После выяснения всех обстоятельств на самого взяткодателя завели уголовное дело.

Напоминаем, что даже если гражданин стал жертвой мошенника, за попытку дачи взятки должностному лицу, он несет уголовную ответственность.

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