Отправила супруге бывшего видео. Якутянку обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни

Фото: t.me/tprocsakha

В Алданском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту незаконного распространения сведений о частной жизни лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Местная жительница отправила нынешней супруге своего бывшего мужа через Whatsapp некое видео, содержащее его личную тайну, таким образом причинив ему моральный вред. О содержании видеофайла в релизе ведомства не сообщается.

Таким образом женщина нарушила неприкосновенность частной жизни своего бывшего супруга, распространив сведения без его согласия.

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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