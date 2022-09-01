«Нож в печень, никто не вечен». Житель Якутска ударил ножом напавшего на него мужчину, но его оправдали

Жителя Якутска оправдали за тяжкий вред здоровью в рамках самообороны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Якутска был в гостях у своего друга в микрорайоне Марха 30 ноября 2021 года. Между ними вспыхнула ссора, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

В ходе конфликта хозяин дома начал душить гостя, так, что у того потемнело в глазах. Когда сил для сопротивления почти не осталось, подсудимый достал из заднего кармана брюк перочинный нож и несколько раз ударил нападавшего в бок.

Суд пришел к выводу, что нож был применен с целью защитить свою жизнь. При таких обстоятельствах в действиях подсудимого нет состава преступления.

«Согласно статье 37 УК РФ, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося», – говорится в сообщении.

Верховный суд республики оставил без изменения приговор Якутского городского суда. Ранее в первой инстанции мужчину также оправдали по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), по которой ему грозило 10 лет лишения свободы.

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