В Якутии выявлено 673 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 1 сентября в Якутии зарегистрировано 673 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 469 случаев, в Мирнинском районе — 29 случаев, в Мегино-Кангаласском — 23, в Хангаласском — 18, в Усть-Алданском — 13, в Сунтарском — 12, в Алданском — 11, в Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Нюрбинском, Чурапчинском районах — по 10 случаев. В 15 районах республики зафиксировано от одного до семи случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 4 046 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 503 590 тестов.

За последние сутки госпитализировано 39 человек, выздоровело 605 человек. Лечение в стационарах получают 5,1% больных, в амбулаторных условиях — 94,9%. Из 435 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 25,1%.

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