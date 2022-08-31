В Якутии сотрудники салона связи «пошиковали» на деньги работодателя

Фото: МВД Якутии

В Якутии будут судить троих жителей, работавших в салоне связи в Олекминском районе. «Продавцы месяца» ограбили собственный магазин, а также вынесли деньги из кассы и обманули электронную систему пополнения счетов. На эти деньги парни пустились во все тяжкие, и ни в чем себе не отказывали.

Следователи установили, что продавцы однажды заперлись в магазине, заклеили камеры жвачкой и вытащили с витрин 13 смартфонов с комплектующими, наушники, портативную колонку, карты памяти и прочие аксессуары. Общая сумма украденного составила 210 тысяч рублей.

Еще 800 тысяч они похитили, с декабря 2021 по февраль 2022 года переводя себе деньги через служебную программу на свои абонентские номера и электронные кошельки. Также они забирали наличку из кассы.

На эти деньги продавцы покупали себе еду, одежду и спиртное, спускали деньги в онлайн-играх и покупали игрушки. Похищенные смартфоны они раздали родственникам в качестве подарков на Новый год.

После нескольких месяцев жизни на широкую ногу работников настигло заслуженное возмездие. Их задержали, часть украденного забрали у родственников и вернули магазину, а сами парни сейчас дожидаются суда под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.