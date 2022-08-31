В Якутске с 1 сентября откроют проезд автобусов по улице Каландаришвили

Фото: мэрия Якутска

В Якутске с завтрашнего дня для автобусов откроют улицу Каландаришвили. Ранее общественный транспорт временно прекращал ходить по этой дороге из-за ремонтных работ. С 1 сентября № 2, 15 и 19 возобновляют свой путь по Каландаришвили.

Отметим, что строительные работы на улице еще не завершены. Каландаришвили входит в число улиц, где ремонт закончится под конец строительного сезона, уже в октябре.

Вместе с ней отремонтируют улицы Ильменская, Пирогова, Якова Потапова, Маяковского, Очиченко, а также подъездные дороги к участкам многодетных семей в селе Хатассы и на улице Птицевод.

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